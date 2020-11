Esporte Dupla tocantinense fica em segundo na etapa do Circuito Futevôlei Brasil Juninho Dubai e Yan Bandeira chegaram na decisão de uma das categorias mais disputadas da competição, realizada em Goiânia no final de semana

O futevôlei tem ganhado espaço no Tocantins e as duplas tocantinenses começam a se destacar fora do Estado. Durante o último final de semana, na etapa do Circuito Brasil de Futevôlei (CBF), realizada na Arena Moreira Sports, no setor Bueno, em Goiânia, Elivan Lourenço de Sá Júnior (Juninho Dubai) e Yan Bandeira ficam em segundo lugar na categoria Amador. Ao todo 6...