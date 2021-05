Esporte Dudu volta ao Palmeiras após empréstimo de um ano a clube árabe Equipe árabe tinha até a meia-noite de hoje para pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) e comprar 80% dos direitos econômicos do jogador, mas optou por não fazê-lo

O atacante Dudu, 29, voltará ao Palmeiras após empréstimo de um ano ao Al-Duhil, clube do Qatar. A equipe árabe tinha até a meia-noite de hoje para pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) e comprar 80% dos direitos econômicos do jogador, mas optou por não fazê-lo. Logo depois, o Palmeiras anunciou a volta do atleta, ídolo recente do clube, por meio de sua...