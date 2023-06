A 1ª Copa Goiás de Base Sub-16 e Sub-19 Masculina de Basquete, entre 8 e 11 de junho, em Goiânia, terá duas equipes do Tocantins na disputa pelo título contra formações do Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás.

A ACEB/Planeta Chevrolet (Arremesso Campeão Escolinha de Basquete) disputará a sub-16 e sub-19 masculina a convite da Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB), organizadora da competição, com 13 equipes inscritas até esta terça-feira, 6. Os jogos serão no ginásio de esportes do Colégio Lyceu e no Centro de Excelência.

Cada time levará 12 atletas, incluindo dois convidados de outras equipes da capital, além da comissão técnica, formada por Luiz Orlando Brito (presidente); Paulo Henrique Brito (diretor técnico), Alex Rodrigues Rocha(chefe de delegação) e Ricardo Mazovilla Papa (técnico).

“A ACEB/ Planeta Chevrolet é a maior instituição de basquete do Tocantins e com o convite da AEGB de Goiás estamos levando seu nome e do Tocantins para outros estados”, comemora o presidente, Luiz Brito. A ACEB tem 168 integrantes e possui times em todas as categorias do campeonato estadual de Basquete, ressalta o dirigente.

Os times viajarão na quarta-feira, em ônibus cedido pela Secretaria Estadual de Esporte e Juventude.

Equipes da ACEB/Planeta Chevrolet

Sub16

Samuel Oliveira - Enzo Vieira - Marcos Silva - Luís Gabriel - Kaio Silva - Múcio Efrain - Luiz Renato - Luiz Brito - Gustavo Sousa - Anderson Menezes - Arthur Jacob e Lucas Ferreira.

Sub19

Raul Barroso - Walisson Aguiar - Daniel Meza - Lucas Mateus - Arthur Eustáquio - Lucas Gabriel - Kauã Fiuza - Lucas Melo - Sérgio Daniel - Christiano Salcides - Marcos Gabriel - Valmir de Santana.