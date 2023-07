O ciclista tocantinense Otavio Queiroz de Souza, de 17 anos, conquistou a prata no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO, na categoria júnior, disputada no domingo, 23, no Mobai Bike Land, em São José dos Campos (SP).

Campeão nacional juvenil em 2021, o portuense perdeu o ouro nos metros finais do circuito após 4 voltas completadas em 1h01min03, a um segundo do campeão, o mineiro Erik Augusto Pereira, que fechou a prova em 1h01min02. O terceiro colocado, o catarinense Vinicius Howe, fechou a prova com 1h01min23.

Outro tocantinense, Joas Menezes Barbosa dos Reis chegou no top 15, com 1:08:25. Felipe Brito Pereira chegou na 38ª posição na categoria.

Na categoria sub-30, outro destaque tocantinense subiu ao pódio para a medalha de bronze: Maicon Douglas Pereira Dias. Com o tempo de 1h02min36, Maicon Douglas ficou atrás de Gustavo Vilela Moraes Júnior, da Bahia, com1h02min15 e do mineiro Paulo Henrique Marinho, que levou o ouro ao completar as quatro voltas em 1h01min22.

Campeões da elite nacional

Na elite feminina, Karen Olímpio (Audax Racing) atacou a duas voltas do final e cruzou a linha de chegada escapada com o tempo de 1h28min18seg. Raiza Goulão (Squadra Oggi), campeã em 2022, terminou com a prata com 1h28min27. Isabella Grossi (Scott Bikes) completou em 1h28min44 e ficou com o bronze.

Na elite masculina, Henrique Avancini (Caloi Avancini Racing) também venceu escapado para conquistar o 23° nacional, o 14º na Elite. Ulan Galinski ficou em segundo com 1h23min33seg, e Nicolas Rafhael Machado (Audax Racing) conquistou o bronze com 1h23min43seg.