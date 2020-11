Esporte Dois jogos abrem Segunda Divisão do Tocantinense nesta quarta-feira Os confrontos são: Tocantins de Miracema e Taquarussú, às 16 horas, no estádio Castanheirão, em Miracema; Gurupi e Alvorada, às 16 horas, no Rezendão, em Gurupi

Dois jogos nesta quarta-feira, 4, abrem as disputas do Campeonato Tocantinense da Série B. A competição organizada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) começa com os confrontos entre: Tocantins de Miracema e Taquarussú, às 16 horas, no estádio Castanheirão, em Miracema; Gurupi e Alvorada, às 16 horas, no Rezendão, em Gurupi. Ao todo, o torneio estadual tem ci...