Esporte Dois atletas pedem dispensa do Tocantinópolis Paulo Henrique e Neném Apeú não fazem mais parte do clube

A situação do Tocantinópolis na tabela já não anda nada boa e agora o clube ainda tem duas importantes baixas para a sequência do Brasileiro Série D. Paulo Henrique (goleiro) e Neném Apeú (atacante) não fazem mais parte da equipe. Os dois jogadores pediram dispensa da equipe, e inclusive, já não foram relacionados na última partida diante do Imperatriz (MA). Paulo ...