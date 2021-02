Esporte Djokovic vence e vai às quartas do Australian Open; Serena Williams avança no feminino O atual campeão da competição e número um do ranking da ATP era dúvida na partida contra o canadense hoje

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo (14) o canadense Milons Raonic, 17º no ranking, por 3 sets a 1, e avançou às quartas de final do Australian Open. O atual campeão da competição e número um do ranking da ATP era dúvida na partida contra o canadense hoje. Djokovic sentiu dores abdominais na fase anterior e voltou a sentir o incômodo hoje, mas re...