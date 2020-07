Esporte Djokovic se diz vítima de 'caça às bruxas' e evita confirmar presença no US Open Na sua visão, foram exageradas as críticas ao Adria Tour, série de torneios que reuniu alguns dos principais tenistas do mundo em quadras sem controle de distanciamento social

O sérvio Novak Djokovic afirmou nesta quarta-feira (08) que se tornou vítima de processo de "caça às bruxas" em razão dos casos de Covid-19 detectados em tenistas após as polêmicas exibições de tênis, realizadas em seu país e também na Croácia, no mês passado. O próprio número 1 do mundo foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na sua visão, foram exageradas as críticas...