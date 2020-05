Esporte Djokovic revela que tem treinado durante pandemia e se diz motivado para torneio O primeiro torneio que o sérvio participará será a partir do dia 13 de junho, em Belgrado. Com o objetivo de arrecadar fundos para instituições de caridade

Depois de passar todo o período de isolamento social no sul da Espanha, na cidade de Marbella, por causa da pandemia do novo coronavírus, o sérvio Novak Djokovic retornou à sua cidade natal. De volta a Belgrado, o número 1 do mundo revelou que tem treinado quase que diariamente desde a parada das competições, no início de março, e que agora se prepara para voltar às c...