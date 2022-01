Esporte Djokovic publica foto em quadra e diz que tentará competir no Australian Open Djokovic, 34, obteve uma vitória judicial nesta segunda em sua tentativa de permanecer na Austrália mesmo sem apresentar um comprovante de vacinação

Horas após ter o cancelamento do seu visto revertido pela Justiça australiana, nesta segunda-feira (10), Novak Djokovic publicou uma foto com sua equipe na Rod Laver Arena, principal quadra do complexo de Melbourne Park, onde é disputado o Australian Open. "Estou satisfeito e grato por o juiz ter anulado o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu, quero ...