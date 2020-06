Esporte Dirigentes e entidades no Brasil criticam ideia da Fifa de criar teto salarial Alguns jogadores, por outro lado, aceitam a sugestão como forma de garantir o pagamento em dia dos vencimentos

A ideia do presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, de criar um teto salarial para o futebol como medida de readequação ao cenário pós-pandemia do novo coronavírus não encontra unanimidade no Brasil. Dirigentes, especialistas e representantes de atletas procurados avaliam que em vez da aplicação dessa medida, seria melhor criar mecanismos mais eficientes para controlar a...