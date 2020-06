Esporte Dirigente sonha com permanência de Antony e explica situação de Daniel Alves Negociação realizada no começo do ano prevê liberação do atacante de 20 anos no final de junho

Com o elenco ainda treinando em separado, em suas casas, por conta da pandemia do novo coronavírus, os bastidores agitam o São Paulo. A diretoria do clube tricolor ainda sonha em manter por mais algum tempo o atacante Antony, uma de suas principais promessas que já foi vendida para o Ajax, da Holanda, no início deste ano. O gerente executivo de futebol Alexandre P...