Esporte Diretoria do Santos acusa Peres de usar cartão do clube em contas pessoais Peres foi retirado do cargo no final de setembro, acusado de má gestão, após votação de conselheiros

O comitê de gestão do Santos protocolou na última terça-feira (17), no conselho deliberativo do clube, uma representação contra o presidente afastado, José Carlos Peres. No ofício, ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso, estão pedidos de investigação sobre o uso de uma "caixinha" a que funcionários ligados ao dirigente teriam direito, assim como o uso do cartão corpor...