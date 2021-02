Esporte Diego ressalta importância de Arão e aponta armas do Fla para vencer Inter O jogador, que vem atuando um pouco mais recuado, se disse preparado para executar as funções que forem pedidas e ressaltou que se cuida para estar em forma

O meia Diego falou sobre a provável ausência do volante Willian Arão, que fraturou um dedo do pé em um acidente doméstico. O camisa 10 do Flamengo lamentou o ocorrido, mas disse que o time seguirá forte caso o jogador seja baixa contra o Internacional, domingo (21), 16h, no Maracanã, pelo Brasileiro. "O Arão é um dos pilares desse time. Se jogar domingo, continuará sendo ...