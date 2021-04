Com a paralisação do Campeonato Tocantinense 2021 e sem a previsão do seu retorno, o Palmas anunciou nesta sexta-feira, 23, que seis jogadores não fazem mais parte do elenco do Tricolor para o restante da temporada. O time tocantinense irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, previsto para começar em junho.

Na lista estão: Luis Felipe Anastacio (meio-campo), Felipe Alves (volante), Thiaguinho (atacante), Vagner Braun (zagueiro), Jennerson Mendes (goleiro) e Iury Negreiros (lateral). Segundo a assessoria do Palmas, o restante do elenco renovou contrato com o time, que se prepara para disputar a competição nacional.

A grande baixa em relação aos jogadores que deixam o clube é o goleiro Jennerson, destaque do time na última temporada e um dos principais nomes do atual elenco. Segundo Mário Henrique Schiavon, empresário do atleta, o contrato do jogador com o clube terminou no último dia 20 de abril e a não renovação do contrato partiu da equipe do atleta.

“O contrato terminou agora e a não renovação partiu de nós. Pensamos ser a hora dele abrir novas portas, sem nunca deixar registrado o agradecimento ao Palmas por nos ter aberto as portas por um ano e quatro meses e, em especial, ao diretor Róbson, que foi quem trouxe o Jennerson no início da temporada 2020”, destacou o empresário.

Questionado sobre o futuro do goleiro, o empresário não definiu para onde o arqueiro irá, mas disse que tem conversado com alguns clubes e as sondagens são de times de Minas Gerais e Goiás.

Jennerson

Pelo Palmas, o goleiro de 23 anos disputou mais de 25 partidas, na sua conta são 27 ou 28 jogos desde sua chegada ao clube tocantinense em 2020. Jennerson conquistou o Estadual do ano passado pelo Tricolor da Capital, disputou a Copa Verde e Copa do Brasil, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Tocantinense de 2020 e em muitos jogos do time saiu como o principal jogador em campo.

Nascido no Rio de Janeiro, Jennerson fez toda sua base no Fluminense. No time carioca foram 13 anos (2003 a 2016). Nas categorias de base do time das Laranjeiras ganhou quase tudo. Em 2017, chegou a ir para o Qatar e ficou por lá um ano, mas sem jogar por conta da quantidade de estrangeiros que o time já tinha.

Essa passagem sem jogar pelo exterior desanimou o atleta, que em 2018 ficou sem jogar. Em 2019, defendeu o Tigres do Brasil e foi um dos destaques do time. Em 2020, chegou ao Palmas e até deixar o clube em 2021 ficou poucas vezes fora do time titular, quando isso aconteceu foi por conta de lesões ou problemas pessoais.

“O Palmas me abriu as portas. Meu carinho pelo time será eternamente grande, foi a equipe que me deu oportunidade de mostrar o meu futebol. Serei eternamente grato e espero um dia voltar”, disse o goleiro ao JTo.