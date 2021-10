Esporte Desafio Bike Park Araras do Cerrado chega na sua quinta edição Campeonato será válido pelo Tocantinense de XCO

Para aqueles que são apaixonados pelo mountain bike e que querem se aventurar, estão abertas as inscrições para o 5º Desafio Bike Park Araras do Cerrado. Os atletas têm até o dia 21 de outubro para garantir o passaporte da competição. A prova está prevista para o dia 24 de outubro, com a primeira largada (categoria kids), às 7 horas (concentração à partir das 6 horas). O evento...