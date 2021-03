Esporte Deputados do RJ aprovam nome de Pelé para o Maracanã Mário Filho, jornalista homenageado em 1966 com o nome oficial do estádio, deverá batizar o complexo esportivo que abrange também o ginásio Maracanãzinho

Considerado uma das grandes instituições do futebol brasileiro, o estádio do Maracanã pode trocar de nome aos 70 anos, completados em junho de 2020. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira (9), em discussão única, projeto de lei que concede ao estádio o nome de Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé. Mário Filho, jornalista homenageado...