Evento nacional que vale vaga para o Mundial Escolar de Futebol, em Marrocos, terá cerimônia de abertura na terça-feira, dia 24 de abril, às 19h30, no Colégio Militar, na capital

Delegações do Acre, Maranhão, Roraima e Rio Grande do Norte, desembarcam neste sábado, 22, na capital para disputar o IX Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino. O evento nacional terá cerimônia de abertura terça-feira, dia 24 de abril, às 19h30, no Colégio Militar, na capital.

O IX Campeonato deve reunir a participação de cerca de 500 estudantes-atletas, de 26 estados e o Distrito Federal, 28 e é classificatória para o Mundial Escolar de Futebol, a ser realizado na cidade de Rabat, no Marrocos, no período de 22 a 31 de julho de 2023.

De acordo com a assessoria do evento, está prevista para este domingo, 23, a chegada das delegações de Goiás e do Distrito Federal, de ônibus, além das demais unidades federativas, com exceção de Minas Gerais, que aterrissará à cidade de Palmas, nesta segunda-feira, 24.

A competição, em Palmas, garante vaga para o Mundial. O Brasileiro Escolar Masculino, será disputado de 16 a 23 de maio de 2023, em Recife (PE).

Locais

A competição será disputada em cinco campos de futebol de Palmas, como Escolinha Nilton Santos, CT do Palmas Futebol e Regatas, Estádio Nilton Santos, Lago FlaPalmas e 1° BPM.

A realização do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino é da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Federação Tocantinense de Desporto Escolar (FTDE), e conta com apoio do Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Educação e Juventude do Estado do Tocantins (Seduc) e Secretaria de Esportes e Juventude (Sejuv).