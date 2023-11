A 10ª rodada do campeonato estadual de basquete de base da FTB (Federação Tocantinense de Basketball) definiu as finalistas da categoria Sub-16 feminina e os quatro semifinalistas da Sub-16 masculina.

Com os resultados os garotos farão as semifinais na quarta-feira, 15 para definir os finalistas do final de semana. Tanto o duelo masculino quanto o feminino serão disputados no sábado, 18.

O time da ETI Padre Josimo fez 49 x 34 sobre o Anne Frank e disputará uma das semis com a Aceb/Chevrolet S10. O time principal Sub-16 da Aceb bateu a AABP/Mackenzie por 78 x 15.

Na outra semi masculina, o Jaguars A vai encarar a AABP/Maju. Nas quartas, disputada no fim de semana, a equipe Jaguars A bateu a Aceb/Onix por 79 x 4, enquanto o Jaguars B perdeu de 35 x 22 para o AABP/Maju.

No Sub-16 feminino, Anne Frank bateu a ACEB/Planeta Chevrolet por 24 x 18. No outro jogo, a AABP/Mackenzie/MAJU superou a equipe do Jaguars por 31 x 25.

Na disputa feminina as equipes disputaram jogos na fase de grupo e foram direto para a final. No masculino, os quatro semifinalistas saíram da disputa do fim de semana, segundo explica o presidente da FTB, Paulo Paiva.

A final feminina será entre AABP/Mackenzie/Maju x Palmas Jaguars.

Jogos decisivos Sub-12

Também houve disputa na categoria sub-12, mas a faixa etária não terá fase eliminatória, segundo explica o presidente da FTB. “Vão ser só os jogos da fase de grupos mesmo e, no final, a equipe que tiver em primeiro lugar é a campeã, a que tiver em segundo é a vice-campeã e a terceira posição define o terceiro colocado”, afirma Paulo Paiva.

RESULTADOS DA DÉCIMA RODADA

Sub-12 Feminino

Basquete Cidadão 4 x 45 Anne Frank

Sub-12 Masculino

ACEB/Planeta Chevrolet 8 x 14 Basquete Cidadão

AABP/Mackenzie 30 x 22 Marista

Sub-16 Feminino

ACEB/Planeta Chevrolet 18 x 24 Anne Frank

AABP/Mackenzie/MAJU 31 x 25 Jaguars

Sub-16 Masculino

Pe. Josimo 49 x 34 Anne Frank

Jaguars A 79 x 04 ACEB/Onix

AABP/MAJU 35 x 22 Jaguars B

ACEB/S10 78 x 15 AABP/Mackenzie