Esporte Definida data da Copa do Brasil Sub-17; São Paulinho estreia dia 27 contra o Atlético Mineiro Tocantinenses voltam a enfrentar os mineiros na primeira fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 14, a programação do duelo entre São Paulinho e Atlético-MG, válido pela Copa do Brasil Sub-17, uma das maiores competições nacionais da categoria. Assim como na edição passada, as duas equipes voltam a se enfrentar na primeira fase. As disputas iniciam no dia 25, porém os tocantinenses só entram e...