Esporte Definida a arbitragem da primeira rodada do Tocantinense Escala dos profissionais que atuarão na estreia do Campeonato Estadual é definida por meio de sorteio

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (CEAF) divulgou a escala da primeira rodada do Campeonato Tocantinense 2022, prevista para começar no próximo sábado,22. A definição se deu por meio de sorteio. A partida entre Bela Vista e Araguacema que será realizada no estádio em Angico, terá arbitragem de Laelton Martins (Angico). Seus assistentes serão José V...