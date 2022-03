Esporte Definições do último rebaixado e classificado do Estadual ficarão para a nona rodada Cinco partidas serão realizadas neste sábado e encerrarão a primeira fase

Jogos decisivos marcam a nona e última rodada da primeira fase da 30ª edição do Campeonato Tocantinense. Todas as partidas estão previstas para este sábado, às 16 horas. União e Bela Vista brigam pela última vaga das semifinais. Já NC Paraíso e Palmas tentam se manter na elite do Estadual. Capital, Tocantinópolis e Interporto estão garantidos na segunda fase, ...