Esporte Decisão do Estadual Sub-20 começa nesta quarta-feira Capital e Interporto farão os 180 minutos que valerão vaga para a Copa São Paulo de 2023

Um desafio entre a Onça e o Tigre. Começa nesta quarta-feira,1º de dezembro, no estádio Nilton Santos, em Palmas, a disputa pelo caneco do Campeonato Estadual Sub-20. O jogo de ida entre Capital e Interporto será às 16 horas. Já a partida de volta está prevista para sábado, às 15h30, no General Sampaio, em Porto Nacional. O Capital comandado pelo treinador Guido ...