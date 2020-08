A Série D do Campeonato Brasileiro começa no dia 6 de setembro, com a fase preliminar na competição. Logo na estreia tem tocantinense em campo. O Tocantinópolis abre sua participação no torneio nacional contra o Brasiliense (DF), ás 15 horas, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O jogo de volta está marcado para o dia 13 de setembro, em Taguatinga, às 15 horas, no estádio Elmo Farias.

O time que estava sem jogar desde de março, quando a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) suspendeu o Campeonato Estadual na fase semifinal, treina desde do último dia 10 de agosto. Segundo o diretor de futebol do clube, Leonadro Sousa, a volta só foi possível após uma parceria com a Secretária Municipal de Saúde que testou os jogadores do elenco antes da retomada.

“Iniciamos os trabalhos depois de um acordo do Tocantinópolis com a Secretaria Municipal de Saúde. Era precisa voltar tomando todos os cuidados possíveis e com os jogadores testados para saber o diagnóstico da Covid-19. Após os exames, nenhum jogador testou positivo, daí iniciamos os trabalhos físicos no dia 10 de agosto.”, comenta.

O dirigente foi questionado sobre o caso de dois atletas do elenco que teriam testado positivo para doença. “No teste rápido, esses jogadores testaram positivo para Covid-19 e eles ficaram isolados do restante do elenco. Em um exame mais detalhado ficou comprovado que eles já tinham contraído a doença e já estavam recuperados. Fizemos uma avaliação mais detalhada em um laboratório particular para chegarmos a esse resultado”, pontua Sousa.

De acordo com o protocolo de retomada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), antes das partidas de todas as competições organizadas pela entidade, os jogadores serão testados 48 horas antes de entrarem em campo. Isso vale para Série D e o dirigente do TEC confirmou que o protocolo será seguido.

Elenco

O TEC tem um elenco de 28 jogadores. Segundo Sousa, o time que chegou até as semifinais do Estadual se manteve (primeiro jogo terminou 0 a 0 contra o Interporto). Mas de acordo com o dirigente, alguns jogadores foram contratados para posições pontuais.

“Mantivemos o time. Paramos o Estadual de forma crescente e por isso também optamos por permanecer com a comissão técnica. Para as posições que precisavam de reforços trouxemos alguns atletas. Alguns até de renome no futebol tocantinense como o Lourigol e o Têty. Repatriamos o Marquinhos Bala. Trouxemos o meio Kayque, o zagueiro Claudinho ex-Araguacema e entre outros jogadores, com isso conseguimos montar um bom elenco e esperamos fazer um bom começo de campeonato e avançar para fase de grupos.”, relata, antes de afirmar que o objetivo é vencer os dois jogos contra o Brasiliense e expectativa é a melhor possível.

Recursos

Durante a pandemia, a CBF liberou recursos para ajudar os times a custear as despesas já que as competições foram suspensas em todo país. Com vaga na Série D, Palmas e Tocantinópolis receberam R$ 120 mil cada um. De acordo com o Leonardo Sousa, o TEC usou o dinheiro para garantir a folha salarial dos atletas e pagar contas.

“Durante o período da pandemia, recebemos uma ajuda de custo da CBF de R$ 120 para manutenção do clube. Mantivemos as contas do clube em dia e fizemos um acordo com todos os jogadores que iriam retornar no segundo semestre. Pagamos duas parcelas de meio salário da carteira para que eles se mantivessem treinando em casa. Isso ajudou agora no retorno, pois eles voltaram com uma condição física mais avançada.”, finaliza.

Disputa

Na fase preliminar, oito times buscam conquistar quatro vagas na fase de grupo do torneio nacional. Além de TEC e Brasiliense, os confrontos são: Real Noroeste (ES) x Aquidauanense (MS); Ji-Paraná (RO) x Nacional (AM) e Baré (RR) x Ypiranga (AP). Todos os jogos de ida serão no dia 6, assim como todos os jogos da volta vão ser no dia 13.

Caso o Tocantinópolis avance de fase, a equipe entra na fase seguinte no Grupo 6 ao lado de: Atlético (BA), Bahia de Feira (BA), Caldense (MG), Gama (DF), Palmas (TO), Tupynambás (MG) e Villa Nova (MG).

Ao todo, o Palmas vai fazer 14 jogos na primeira fase, enquanto o TEC poderá ter 16, caso passe pela fase preliminar. Dos oito times do grupo, os quatro melhores avançam para próxima fase da competição. Depois disso, as fases serão disputadas no formato mata-mata. Os times que chegarem na semifinal já estarão com vaga garantida na Série C de 2021.

Segundo o regulamento da competição, em seu artigo 23, os clubes vão ter os seguintes benefícios de ordem financeira: Passagens aéreas para as delegações dos clubes, limitadas a 25 pessoas por delegação, para distâncias acima de 700km; Passagens rodoviárias ou aluguel de ônibus para as delegações dos clubes para distâncias de até 700km, inclusive; Cobertura das despesas de hospedagem e alimentação, limitadas a 25 pessoas por delegação e Despesas com taxas de arbitragem e exames antidoping custeadas pela CBF.