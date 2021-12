Esporte De goleada, Paraíso garante o caneco do Estadual Feminino Touro Forte conquistou o direito de representar o Tocantins no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A 3 de 2022

O Paraíso soltou o grito de campeão, após vencer a equipe do 100 Limites, de Araguaína, por um placar de 4 a 0. O time da região centro-oeste do Estado, conquistou de forma invicta o título do Campeonato Estadual Feminino. A partida foi realizada no estádio Pereirão, em Paraíso. Os gols foram marcados por Andressa (2), Daniele Pinheiro e Clarice (contra). As meninas d...