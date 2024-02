Esporte Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio por estupro pela Justiça da Espanha ex-jogador de 40 anos, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem, de 23 anos, no banheiro de uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

O ex-jogador Daniel Alves, 40 anos, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem, então com 23 anos, no banheiro de uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. O tribunal ainda definiu uma indenização de € 150 mil (cerca de R$ 800 mil). Da pena, deverão ser descontados os 13 meses que o brasileiro já passou preso,...