Esporte Dívida dos times tocantinenses com a União fica próxima de R$ 1 milhão Dos times consultados, Araguaína e Tocantinópolis lideram a lista de débitos em aberto; levantamento é feito através do aplicativo ‘Dívida Aberta’ da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Quase R$ 1 milhão em dívidas abertas com a União, é o que 11 clubes tocantinenses, seis da Série A Estadual e outros cinco da segunda divisão ou sem divisão específica, devem juntos ao tesouro nacional. No levantamento feito pelo Jornal do Tocantins, no mês de abril, através dos nomes oficiais dos clubes disponíveis no site da Federação Tocantinense de Futebol (FTF)...