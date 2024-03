O Tocantinópolis vive um roteiro idêntico ao de 2023 nos torneios nacionais – a única diferença é a ordem das eliminações. Nessa terça-feira, o alviverde se despediu da Copa Verde, nas oitavas, para o Manaus, a exemplo da edição passada, quando caiu na mesma fase para o Brasiliense.

A única diferença em relação ao ano passado foi a sequência. Em 2023, o Tocantinópolis caiu primeiro na Copa Verde. Na 1ª fase despachou o Operário-MS e em seguida saiu para o Brasiliense. Na semana seguinte, o alviverde foi eliminado na Copa do Brasil para o América-MG, com empate, por 1 a 1, em seus domínios. Nesta temporada, a eliminação no torneio nacional veio primeiro, com derrota para o Capital, por 2 a 1 – em ambas as eliminações a equipe deixou de faturar. Nesta temporada, o time deixou escapar a cota de R$ 945 mil.

Antes de cair para o Manaus, nessa terça-feira, com derrota por 3 a 2, o Tocantinópolis havia eliminado o Manauara, sem susto, com vitória por 2 a 1, em seus domínios.

Um fato quem vem pesando neste início de temporada é a quantidade de atletas lesionados - o TEC enfrentou o Manaus com seis atletas no DM. Fato que vem implicando no desempenho da equipe no estadual. Se em 2023, apesar das eliminações nos torneios nacionais, a equipe foi campeã invicta, na atual temporada a história é diferente. Em seis jogos disputados na 1ª fase, são três vitórias, dois empates e uma derrota – se classificou à segunda fase dependendo de combinações de resultado.

Restando uma rodada para encerrar a 1ª fase, o Tocantinópolis deve focar no estadual para tentar garantir um calendário cheio na temporada que vem. Além disso, a equipe já deve pensar na Série D, que deve começar em maio.