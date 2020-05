Esporte Curtindo nascimento da filha, Varejão revela desejo de jogar por mais um ano Jogador não atua desde 9 de setembro de 2019, mas aproveita período afastado para não perder nenhum momento do nascimento da pequena Serenee

Longe das quadras de basquete desde 9 de setembro do ano passado, quando defendeu o Brasil no jogo com os Estados Unidos pelo Mundial da China, o pivô Anderson Varejão vê o futuro incerto aos 37 anos por causa do novo coronavírus, mas, em entrevista exclusiva à reportagem, afirmou que deseja jogar pelo menos mais um ano. Neste momento, o jogador está se dedicand...