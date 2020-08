Esporte Cuiabá e Brasil de Pelotas abrem a Série B nesta sexta-feira (7) A Série B também tem retornos de clubes tradicionais, como Náutico, Sampaio Corrêa, Juventude e Confiança

Cuiabá e Brasil de Pelotas abrem a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo, disputado nesta sexta-feira (7), às 19h15, na Arena Pantanal, será o primeiro da competição, que tem data para terminar apenas no dia 30 de janeiro do ano que vem, após 38 rodadas. Será uma “segundona” diferente. Inicialmente prevista para começar em maio, acabou sendo adiada devido...