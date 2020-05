Esporte Cruzeiro volta aos treinos e jogadores têm 1º contato presencial com técnico Raposa pretendia retomar os trabalhos há cerca de duas semanas, mas os planos foram adiados porque apareceram "resultados inconclusivos" em amostras de funcionários

Após 70 dias de afastamento em razão da pandemia, os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos no CT Toca da Raposa 2 nesta terça-feira. Foi o primeiro contato presencial do elenco com o técnico Enderson Moreira, contratado logo no início da quarentena, na metade de março. O clube pretendia retomar os trabalhos há cerca de duas semanas, mas os planos foram adiad...