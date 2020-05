Esporte Cruzeiro revela déficit de R$ 394 milhões em 2019 e dívida de R$ 803 milhões O resultado negativo de 2018, após revisão do balanço, havia sido de R$ 73 milhões. O passivo circulante do clube, as dívidas que precisam ser pagas em um ano, é de R$ 682.034.508

Antes de eleger o seu novo presidente, o Cruzeiro divulgou o balanço financeiro de 2019, último da gestão de Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo pouco depois do rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. E o déficit do clube no ano passado foi de R$ 394.100.974. O resultado negativo de 2018, após revisão do balanço, havia sido de R$ 73 milhões. ...