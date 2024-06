Esporte Cruzeiro retira proposta, e Dudu diz que fica no Palmeiras Atacante do Palmeiras desistiu do acordo, que ainda não tinha sido assinado, e deixou irritados dirigentes das duas equipes

Anunciado como reforço do Cruzeiro no último sábado (15), Dudu não vai defender o clube celeste. O atacante do Palmeiras desistiu do acordo, que ainda não tinha sido assinado, e deixou irritados dirigentes das duas equipes. "Pelo Palmeiras, ele está vendido", chegou a dizer Leila Pereira, na manhã de segunda-feira (17). No início da noite, porém, o jogador finalm...