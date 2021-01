Esporte Cruzeiro e Felipão rescindem contrato após permanência na Série B Felipão foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 15 de outubro de 2020, quando a equipe estava na penúltima colocação da competição

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (25) o fim da segunda passagem do técnico Luiz Felipe Scolari no time mineiro. De acordo com o clube, houve consenso sobre a rescisão do contrato, válido até o fim de 2022. "Colaborando com o clube em seu momento mais desafiador na história, Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzei...