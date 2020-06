Esporte Cruzeiro confirma acerto com lateral paraguaio Raúl Cáceres, ex-Vasco Pela equipe carioca, foram 29 partidas disputadas, sem maior brilho. Jogador assina até o fim de 2020 com a equipe mineira

Após anunciar o retorno do volante Henrique, a diretoria do Cruzeiro confirmou a contratação do lateral-direito Raúl Cáceres, que tem passagem pelo Vasco. O jogador paraguaio, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2022. Cáceres começou a carreira no Olímpia, em 2009, e defendeu outros três times do seu país (Sportivo Carapeguá, Sol de América e Cerro Porteño) at...