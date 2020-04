Esporte Cruzeiro é condenado a pagar mais de R$ 2,1 milhões para o volante Bruno Silva Volante foi contratado pela Raposa em 2018. No contrato, o jogador receberia um valor inicial de salário válido para a primeira temporada. Entretanto, teve contrato rompido no início de 2019

Em crise financeira, o Cruzeiro tem de lidar com mais um problema para seus cofres. Em decisão da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, publicada na sexta-feira, o clube de Belo Horizonte foi condenado a pagar R$ 2.116.183,44 ao volante Bruno Silva, que atualmente defende o Avaí. Em dezembro do ano passado, o jogador processou o time mineiro por conta do atraso no pagamento d...