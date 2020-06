Esporte Crivella decreta suspensão de competições esportivas no Rio até quinta-feira Estadual tinha duas partidas marcadas para este domingo - Madureira x Resende e Vasco x Macaé - e outras duas para segunda - Botafogo x Cabofriense e Flu x Volta Redonda

Retomado na última quinta-feira, o Campeonato Carioca voltou a ser paralisado. Neste sábado, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou a suspensão das competições esportivas em locais fechados. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município. "Ficam suspensas as competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho", diz o decreto. O decre...