Esporte Crivella agradece clubes e diz que volta do Carioca em junho dependerá das curvas Na visão do prefeito do Rio de Janeiro, a segunda quinzena do próximo mês, dependendo dessa análise, pode ser liberada para a retomada dos eventos esportivos

Um dia depois de realizar uma reunião com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e 14 dos 16 times que disputam o Campeonato Carioca - Fluminense e Botafogo não enviaram representante -, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, agradeceu o apoio dos clubes e declarou nesta segunda-feira (25), em entrevista coletiva, que a volta da competição e...