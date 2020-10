Esporte Cristiano Ronaldo está com Covid-19, divulga federação portuguesa Em isolamento, ele será desfalque da seleção do país nesta quarta (14), quando Portugal enfrenta a Suécia pela Liga das Nações

O atacante português Cristiano Ronaldo, 35, recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 após o empate em 0 a 0 com a França, no último domingo (11), informou a federação portuguesa. Em isolamento, ele será desfalque da seleção do país nesta quarta (14), quando Portugal enfrenta a Suécia pela Liga das Nações. De acordo com o comunicado da federação, Cristiano R...