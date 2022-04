Esporte Corrida do Trabalhador de Araguaína terá novo percurso em sua 30ªedição Prova no norte do estado já conta com competidores inscritos de cinco estados

A 30ª edição da Corrida do Trabalhador de Araguaína, no norte do estado, está se aproximando e contará com novo percurso este ano. A largada está prevista para às 7 horas do dia 1º de maio, data que é celebrado o Dia do Trabalhador. Até a tarde desta quinta-feira,28, já tinham sido realizadas mais de 470 inscrições de competidores do Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás ...