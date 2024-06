Esporte Corrida do Fogo: atletas podem retirar os kits da competição no quartel Corpo de Bombeiros Militar Esse ano a 17ª edição da Corrida do Fogo irá acontecer no dia 30 de junho em Palmas

A 17ª edição da Corrida do Fogo irá acontecer no dia 30 de junho em Palmas e os competidores podem retirar os Kits da prova nesta quinta-feira (27). A entrega será feita no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Palmas nesta quinta-feira e sexta-feira (28) das 9h às 19 horas, e no sábado (29) das 14 às 17 horas. O Kit, de adu...