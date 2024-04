A corrida da Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas para percursos realizados em Arraias. A 3º edição do evento será para homenagear o aniversário de 21 anos da UFT que é comemorado no dia 15 de maio. Para se inscrever acesse aqui .

As distâncias de 5km caminhada, 5km e 10km serão realizadas na área urbana de Arraias com largada da universidade.

Já a distância de 15km vai ser realizada na rodovia TO-050, com largada no Posto Fiscal próximo à divisa com o Estado de GO. E todas as categorias terão chegada na praça da Matriz, no centro de Arraias.

Os percursos serão divulgados ainda no período de inscrições, podendo ser alterados pela organização a qualquer momento.

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril. O evento terá limite de 200 inscritos. Os primeiros irão ganhar uma camiseta alusiva da corrida que será entregue juntamente com o número de peito.

Ainda segundo o edital, as inscrições são gratuitas. Mas, serão considerados os atletas inscritos que derem 2 kg de alimentos não perecíveis na forma de doação para famílias carentes do município que deverão ser entregues na retirada do número de peito.

Cada participante inscrito terá direito a um kit da corrida que será entregue na Direção do Câmpus de Arraias, no Bloco de Apoio Logístico e Administrativo (Bala), no dia 09 de maio das 14h às 18h e no dia 10 de maio de 09h às 12h e de 14h às 18h.

Sobre as premiações, todo participante que estiver oficialmente inscrito com o número de peito e completar o percurso receberá uma medalha de participação. E os cincos primeiros atletas que completarem a prova na categoria geral das corridas de 5km, 10km e 15km , receberão troféus.

Requisitos para participar das corridas

- Distância de 5km (caminhada)

Não há idade mínima. Mas, caso seja menor de 16 anos, deverá estar acompanhado por responsável maior de idade;

- Distância de 5km (corrida):

Ter idade mínima de 16 anos ;

- Distância de 10 km e 15 km (corrida)

Ter idade mínima de 18 anos;

Para ambos será considerada a idade que o participante terá em 31 de dezembro de 2024, conforme Normas da Confederação Brasileira de Atletismo;

Para mais informações acesse o edital.