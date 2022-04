Esporte Corpo de Bombeiros emite alvará atestando capacidade do Ribeirão para mais de 10 mil pessoas Documento é expedido após divulgação da CBF informando que jogo será no Nilton Santos

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar que a partida entre Tocantinópolis e Athletico-PR pela Copa Intelbras do Brasil, será realizada no estádio Nilton Santos, em Palmas, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins expediu um alvará de segurança contra incêndio e emergência, atestando que o Ribeirão, teria capacidade para 10.152 pessoas. Os estádios n...