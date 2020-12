Esporte Corinthians vence e quebra invencibilidade do São Paulo, líder do Brasileiro Clube tricolor continua na liderança e com uma folga de quatro pontos sobre o vice-líder, Atlético-MG (46 pontos)

Em poucas vezes nos seis últimos anos, o São Paulo pisou em Itaquera tão favorito para conquistar a primeira vitória na casa do Corinthians. Líder do Campeonato Brasileiro, o time iniciou a rodada com 20 pontos a mais do que o rival, mas sucumbiu e perdeu por 1 a 0 neste domingo (13). A partida foi válida pela 25ª rodada do Nacional. Com o resultado, o clube tricol...