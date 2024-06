Esporte Corinthians perde maior patrocínio, fica sem goleiro e vive caos Frase que circulou em grupos alvinegros na sexta-feira (7), dá apenas uma pequena amostra do que foi o dia preto e branco

"O jogador do elenco do Corinthians com mais tempo de atuação como goleiro profissional nas últimas duas temporadas é o zagueiro Gustavo Henrique." A frase, que circulou em grupos alvinegros na sexta-feira (7), dá apenas uma pequena amostra do que foi o dia preto e branco. A jornada começou com a notícia de que o goleiro Carlos Miguel, substituto do agora cruzei...