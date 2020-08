Esporte Corinthians não pretende fazer teste de Covid-19 em jogadores antes da final contra o Palmeiras Equipe não considera necessário colocar o elenco para realizar o exame porque os jogadores têm permanecido em isolamento

O Corinthians não quer fazer os exames para detecção do novo coronavírus antes das duas partidas da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Em reunião por videoconferência nesta segunda-feira, o presidente do clube do Parque São Jorge, Andrés Sanchez, afirmou que a equipe não considera necessário colocar o elenco para realizar o teste porque os jogadores têm p...