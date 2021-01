Esporte Corinthians goleia Fluminense no Brasileiro e passa a sonhar com Libertadores Com a vitória, a equipe do técnico Vagner Mancini foi a 42 pontos, na 8ª colocação e ultrapassou o Santos

O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (13), na Neo Química Arena, em jogo que fechou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe do técnico Vagner Mancini foi a 42 pontos, na 8ª colocação e ultrapassou o Santos, que tem a mesma pontuação mas saldo de gols inferior. Apenas cinco pontos separam os corintianos do Pal...