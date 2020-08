Esporte Corinthians fecha direitos do uso do nome para Arena com a Hypera Farma O contrato com a Hypera Pharma para os "naming rights" da Arena é de aproximadamente 20 anos. O valor da transação é mantido em sigilo, mas foi fechada na faixa de R$ 300 a 350 milhões

A "novela" acabou. Seis anos após a inauguração de seu estádio, o Corinthians fechou a venda dos direitos do uso do nome da Arena Corinthians com a Hypera Pharma, empresa do ramo farmacêutico, segundo apurou a reportagem. A Hypera Pharma possui diversos produtos e marcas sob sua gestão, mas a reportagem apurou que a Neo Química, que já estampou a camisa do time n...