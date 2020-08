Esporte Corinthians fecha com Otero por empréstimo Meia venezuelano receberá R$ 400 mil mensais para atuar no time de Parque São Jorge

O Corinthians fechou a contratação do meia Otero, do Atlético-MG, por empréstimo, até o fim de julho de 2021. O clube paulista não pagará nada pelo acordo, somente o ordenado do jogador. Segundo apurou a reportagem, o meia venezuelano receberá R$ 400 mil mensais para atuar no time de Parque São Jorge. A negociação avançou nesta segunda-feira (17), mas faltava o acor...