Corinthians empata com Vasco e praticamente rebaixa time carioca para Série B

Em partida tecnicamente muito ruim, o Corinthians empatou com o Vasco sem gols neste domingo (21), na Neo Química Arena, se distanciou ainda mais do sonho de conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores e praticamente rebaixou o clube cruzmaltino para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para continuar na primeira divisão, a equipe vascaína, com 38 pontos, tem um...